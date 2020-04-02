Источник: Трямкин намерен вернуться в «Ванкувер»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в следующем сезоне хочет вернуться в НХЛ и выступать за «Ванкувер». Агент 25-летнего россиянина Тодд Даймонд обсуждал перспективы игрока с генеральным менеджером «Кэнакс» Джимом Беннингом, сообщает Vancouver Province.

Трямкин был выбран «Ванкувером» в третьем раунде драфте-2014. В 2015 году он некоторое время выступал за команду, проведя 13 матчей и отметившись 2 (1+1) очками. После этого хоккеист вернулся в Россию.

Всего в КХЛ защитник провел 338 матчей и набрал 75 (23+52) очков.