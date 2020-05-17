Источник: Пелтонен может возглавить «Барыс»

Новым главным тренером «Барыса» может стать чемпион мира и четырехкратный олимпийский призер в составе сборной Финляндии Вилле Пелтонен, сообщает в Twitter финский журналист Пекка Ялонен.

Руководство «Барыса» опросило уже многих специалистов, как свободных на рынке, так и занятых. Клуб из Казахстана контактировал в том числе и с Вилле Пелтоненом. О подробностях переговоров пока не сообщается.

С 2016 года 47-летний специалист работал в Швейцарии. Два последних сезона он возглавлял «Лозанну», но в конце февраля был уволен. Его сменил канадец Крэйг Мактэвиш, ранее тренировавший «Локомотив».