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Источник: Мусатов задержан в Москве по делу о мошенничестве

18:07
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Правоохранительные органы задержали бывшего игрока клубов КХЛ Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов. Хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий к следствию.

По данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале 2018 года. Действуя в составе организованной группы, «во исполнение преступного умысла» он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом «с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями».

В свою очередь адвокат обвиняемого Александр Карабанов сообщил, что вину в инкриминируемом преступлении Игорь Мусатов не признает.

Дополнительная информация

https://tass.ru/proisshestviya/6887708

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