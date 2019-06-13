Источник: Брата Максима Соколова-младшего Арсения проверяют на причастность к убийству матери

Младшего сына вратаря Максима Соколова следователи также проверяют на причастность к убийству матери, сообщает телеграм-канал Mash на мойке.

По одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке.

Арсению 15 лет, он занимался хоккеем, а затем перешел в фехтование — в школу Олимпийского резерва "Комета". Как и брат, он был на домашнем обучении.

По другой версии, опубликованной в телеграм-канале Baza, Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Брат пытался покончить жизнь самоубийством, но выжил.

В убийстве матери подозревается сын экс-вратаря СКА Максима Соколова. Максим Соколов-младший, выступающий за СКА-1946, сейчас в реанимации с резаными ранами на руках, груди и шее.

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