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Источник: «Ак Барс» расторгнет контракты с Санниковым и Галузиным

13:37
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«Ак Барс» в ближайшее время расторгнет контракты с нападающими Степаном Санниковым и Владимиром Галузиным, утверждает «Бизнес Online».

Контракты обоих хоккеистов с казанским клубом рассчитаны до конца сезона-2020/21.

В «Ак Барс» Санников перешел по ходу сезона-2019/20 из ярославского «Локомотива». За казанцев 29-летний игрок провел 14 матчей в регулярном чемпионате и не набрал ни одного.

Галузин оказался в казанском клубе также по ходу прошлого сезона, когда пришел в клуб в качестве свободного агента. За «Ак Барс» Галузин сыграл в 13 играх регулярки, в которых отличился двумя заброшенными шайбами.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/255360

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