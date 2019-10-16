Илья Воробьев: «Рабочая победа: Мозякин под шайбу ложится, а ребята играют на уколах»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после победы на «Сочи» (3:4 ОТ) отметил боевой дух команды.

— Рабочая победа: Мозякин под шайбу ложится, а ребята играют на уколах, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Рад, что из поездки мы везем четыре очка из шести.

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