Илья Воробьев: «Мое назначение в «Магнитку» случилось всего полчаса назад»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, согласившийся возглавить «Металлург» после увольнения Йозефа Яндача, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение в клуб, с которым в 2016 году завоевал Кубок Гагарина.

— Сегодня вечером были приятны звонки Геннадия Ивановича (вице-президента «Металлурга» Величкина) и Виктора Филипповича (президента «Металлурга» Рашникова). Пока еще ничего не подписал, но завтра вылетаю в Магнитогорск.

— Скучали по работе?

— Успел отдохнул, а работе — да, скучал немножко.

— Следили за «Магниткой»?

— Смотрел очень многие матчи КХЛ и предсезонки и следил за всеми командами лиги. За «Металлургом», естественно, тоже.

— При Яндаче команда показывала довольно блеклую игру. Как будете исправлять положение?

— Смотрел сегодняшнюю игру, но, честно говоря, не думал, что мне позвонят после поражения от «Витязя». Все мои мысли и идеи завтра проговорю с ребятами.

— По нашей информации, Виктор Козлов останется в штабе. Кто еще будет помогать вам?

— Все случилось всего полчаса назад. Сначала нужно встретиться с руководством и позже будем решать.

— Неоднозначным показался ваш уход из СКА и сборной. Встречи с петербуржской командой будут принципиальными? Обиды не осталось?

— Все матчи со всеми соперниками для меня будут принципиальными. Они все таковы у любого тренера в нашей лиге — сами знаете. (Евгений Белоусов)

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