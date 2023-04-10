Игроки основного состава «Ак Барса» получат по 9 миллионов рублей за выход в финал Кубка Гагарина

Игроки основного состава «Ак Барса» получат по 9 миллионов рублей каждый за выход в финал Кубка Гагарина.

Премия составляет 3 миллиона рублей за каждый пройденный раунд плей-офф.