«Металлург» обменял Маклюкова в СКА на Заврагина и Зеленова

«Металлург» и СКА совершили обмен.

В команду из Магнитогорска перешел вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов. В клуб из Санкт-Петербурга отправился защитник Алексей Маклюков.

20-летний Заврагин в сезоне-2025/26 провел 12 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, отразив 91,2 процента бросков. 23-летний Зеленов провел в КХЛ 49 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

На счету 32-летнего Маклюкова 17 (4+13) очков в 62 матчах регулярного чемпионата, а также 12 матчей в Кубке Гагарина-2026.