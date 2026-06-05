Агент Федотова: «У Ивана есть варианты продолжения карьеры как в НХЛ, так и в КХЛ»

Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы вратаря Ивана Федотова, ответил «СЭ» на вопрос о будущем хоккеиста.

В сентябре 2025 года Федотов перешел из «Филадельфии» в «Коламбус» в результате обмена. Контракт хоккеиста с «Блю Джекетс» истек по окончании сезона-2025/26, сейчас голкипер является неограниченно свободным агентом.

В пятницу, 5 июня, «СЭ» сообщил, что 29-летний Федотов близок к подписанию контракта со «Спартаком».

«Сейчас неэтично говорить, с кем мы ведем переговоры. У Ивана есть варианты продолжения карьеры как в НХЛ, так и в КХЛ. Поэтому нужно дождаться, когда мы договоримся с каким-либо клубом», — сказал Парашкин «СЭ».

Федотов не провел ни одного матча за «Коламбус» в НХЛ. Россиянин выступал за фарм-клуб «Блю Джекетс» в АХЛ, «Кливленд Монстерс». В составе этой команды голкипер сыграл 47 матчей и отразил 88,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,87.