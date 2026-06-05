Защитник Василевский покинул «Салават Юлаев»

Защитник Алексей Василевский покинул «Салават Юлаев», сообщила пресс-служба уфимского клуба.

33-летний хоккеист — уроженец Уфы и воспитанник «Салавата», он дебютировал в системе клуба в 2009 году в МХЛ за «Толпар». Кроме «Салавата» (2012-2015, 2023-2026) Василевский выступал за «Автомобилист» (2015-2023).

В сезоне-2025/26 защитник набрал 7 (3+4) очков в 50 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 10 играх Кубка Гагарина Василевский отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» заработал 78 очков и финишировал на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции. В четвертьфинале Кубка Гагарина команда из Уфы проиграла «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.

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