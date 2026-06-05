Неделя звезд хоккея 2027: когда и где пройдет

Неделя звезд хоккея 2027 в Минске пройдет с 5 по 7 февраля на «Минск-Арене». Минск примет звездный уик-энд КХЛ впервые за 17 лет. Прошлый раз Матч звезд проходил здесь в 2010 году, когда «Минск-Арена» только открывалась. Также это будет первое такое мероприятие за пределами России с 2018 года.

4 июня 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор «Динамо» Минск Артем Каркоцкий подписали соглашение о проведении Недели звезд хоккея — 2027 в Минске.

Расписание уик-энда

5 февраля (пятница): Кубок Вызова МХЛ (матч лучших молодых игроков молодежной лиги).

6 февраля (суббота): Конкурсы хоккейного мастерства (Мастер-шоу КХЛ).

7 февраля (воскресенье): Мини-турнир Матча звезд КХЛ.

Продажа билетов будет осуществляться на сайте allstarweek.com.