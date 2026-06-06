Форвард минского «Динамо» Мороз перейдет в «Юту»

Как стало известно «СЭ», нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз продолжит карьеру в «Юте», с которой подпишет контракт новичка в ближайшее время.

Таким образом, белорусский клуб, сделавший своему нападающему заградительное квалификационное предложение с двусторонним контрактом, не получит за хоккеиста никакой компенсации.

22-летний Мороз в FONBET Чемпионате КХЛ-2025/26 сыграл 54 матча и набрал 29 (14+15) очков. В плей-офф на его счету 8 игр и 2 (1+1) очка.

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