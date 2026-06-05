Московское «Динамо» объявило об уходе Галимова и еще трех игроков

Московское «Динамо» в соцсетях объявило об уходе защитника Фредрика Клаессона и нападающих Артема Чернова, Анселя Галимова и Павла Кудрявцева.

33-летний Клаессон набрал 7 (1+6) очков в 50 матчах FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 и не принял участия в плей-офф.

У 29-летнего Чернова одна заброшенная шайба и один ассист в 27 играх регулярного чемпионата.

35-летний Галимов, который перешел в «Динамо» после ухода из «Авангарда» в ноябре 2025 года, суммарно набрал 9 (6+3) очков за 47 матчей в регулярном чемпионате. В двух играх Кубка Гагарина он не совершил результативных действий.

27-летний Кудрявцев забросил две шайбы в 24 матчах регулярного сезона. В четырех играх плей-офф он очков не набрал.

В прошлом сезоне «Динамо» заработало 81 очко и финишировало на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина бело-голубые проиграли минскому «Динамо» со счетом 0-4 в серии.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max