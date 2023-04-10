СКА, «Авангард», «Спартак» и «Автомобилист» претендуют на Порядина

По информации «СЭ», нападающим «Нефтехимика» Павлом Порядиным, интересуются СКА, «Авангард», «Спартак» и «Автомобилист».

Будущее игрока будет зависеть от того, кто из претендентов предложит лучшую компенсацию нижнекамскому клубу.

26-летний форвард в минувшем сезоне набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах регулярного чемпионата. Это лучший показатель форварда в карьере. В плей-офф Павел отыграл шесть игр и записал на свой счет четыре (2+2) балла.