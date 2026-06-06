Форвард Волков принял предложение «Торпедо»

Нападающий «Локомотива» Александр Волков принял контрактное предложение «Торпедо», сообщает пресс-служба КХЛ.

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

23-летний россиянин в сезоне-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ провел 36 матчей и набрал 10 (4+6) очков. В Кубке Гагарина-2026 на его счету три матча и одна результативная передача.