СКА будет выступать на «СКА Арене» с нового сезона, клуб купил стадион

СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с сезона-2025/26.

О предстоящем возвращении «СЭ» сообщал 16 марта. Клуб сообщил о покупке 100 процентов уставного капитала ООО «СКА Арена». Вместе со СКА на той же арене будут выступать «Шанхай Дрэгонс».

«Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря председателю правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом — современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный.

В этом сезоне радость от игры на нашей арене с клубом СКА разделят «Шанхайские драконы» — наши друзья из города-побратима Санкт-Петербурга под управлением легендарного российского игрока Ильи Ковальчука, прекрасно знакомого всем болельщикам СКА!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне СКА выступал в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Команда финишировала на пятом месте в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф СКА в первом раунде проиграл ЦСКА (1-4 в серии).

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