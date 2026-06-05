Матч звезд КХЛ 2027: когда и где пройдет

Матч звезд КХЛ 2027 пройдет с 5 и 7 февраля в Минске

Матч звезд КХЛ 2027 пройдет в четверг, 7 февраля. Игру примет «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия).

Во встрече примут участие лучшие российские хоккеисты КХЛ. Актуальный список участников будет известен в конце 2026 года. Игроки отбираются с помощью голосования болельщиков, СМИ, решением КХЛ и результатов Кубка Вызова МХЛ. Вместо старого деления по дивизионам игроков разделят на четыре тематические сборные:

KHL RUS Stars — лучшие российские игроки КХЛ.

KHL World Stars — яркие легионеры лиги (канадцы, американцы, европейцы).

KHL Ural Stars — сборная звезд уральских и сибирских команд (победители прошлого звездного уик-энда).

KHL U23 Stars — главные молодые таланты КХЛ в возрасте до 23 лет

Средства от продажи билетов и целевые взносы на Матче звезд КХЛ традиционно направляются на благотворительность. Лига организует этот процесс совместно со своим генеральным партнером, компанией FONBET, через программу «ДоброFON».