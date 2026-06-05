Матч звезд КХЛ 2027: когда и где пройдет
Матч звезд КХЛ 2027 пройдет с 5 и 7 февраля в Минске
Матч звезд КХЛ 2027 пройдет в четверг, 7 февраля. Игру примет «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия).
Во встрече примут участие лучшие российские хоккеисты КХЛ. Актуальный список участников будет известен в конце 2026 года. Игроки отбираются с помощью голосования болельщиков, СМИ, решением КХЛ и результатов Кубка Вызова МХЛ. Вместо старого деления по дивизионам игроков разделят на четыре тематические сборные:
- KHL RUS Stars — лучшие российские игроки КХЛ.
- KHL World Stars — яркие легионеры лиги (канадцы, американцы, европейцы).
- KHL Ural Stars — сборная звезд уральских и сибирских команд (победители прошлого звездного уик-энда).
- KHL U23 Stars — главные молодые таланты КХЛ в возрасте до 23 лет
Средства от продажи билетов и целевые взносы на Матче звезд КХЛ традиционно направляются на благотворительность. Лига организует этот процесс совместно со своим генеральным партнером, компанией FONBET, через программу «ДоброFON».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
Результаты / календарь
1.05
2.05
3.05
4.05
6.05
11.05
13.05
15.05
17.05
19.05
21.05
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3
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