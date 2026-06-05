Никонов может продолжить карьеру в московском «Динамо»

Как стало известно «СЭ», одним из кандидатов для усиления в нижние звенья московского «Динамо» является форвард Андрей Никонов.

В сезоне-2025/26 23-летний хоккеист принял участие в 56 матчах «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (5+3) очков. В плей-офф на счету форварда одна заброшенная шайба в четырех встречах.

Никонов уже выступал за «Динамо» с 2021 по 2024 годы, после чего его обменяли в «Сочи», откуда форвард в 2025 году перешел в «Трактор».

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