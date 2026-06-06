CAS отклонил апелляцию Игоря Григоренко и подтвердил его четырехлетнюю дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего игрока сборной России и экс-генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко на решение о своей дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Суд подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию Григоренко. Изначально ее срок отсчитывался с 12 августа 2025 года, однако решением CAS начало дисквалификации изменено на 7 марта 2025 года.

27 августа 2025-го ИИХФ сообщила, что расследование ВАДА выявило наличие в допинг-пробе Григоренко нескольких запрещенных веществ. Проба была взята 12 марта 2015 года после матча КХЛ между ЦСКА и «Йокеритом». Решением ИИХФ Григоренко также отстранен от выполнения обязанностей гендиректора «Сочи».