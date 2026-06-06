Фетисов: «Ярославль — молодцы. Радулов — вообще красавчик!»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Локомотива» в двух подряд Кубках Гагарина.

«Ярославль — молодцы. Команда доказала, что системная работа приносит результат. Радулов — вообще красавчик! Ну а сезон войдет в историю на примере «Локомотива» тем, как можно добиваться победы, когда шансов практически нету. Мы видели ситуации, когда команда выигрывала серию, проигрывая ее 1:3. Но так, чтобы за 33 секунды до конца основного времени быть на грани вылета, и отыграться с 0:2, как это сделал Ярославль в шестом матче, потом выиграть встречу во втором овертайме (3:2), отыграться с 1:3 уже в седьмом матче и снова победить во втором овертайме (4:3), забрать серию у «Авангарда»... Этот полуфинал вошел в историю. Так что со всех точек зрения сезон положительный», — цитируют «Известия» Фетисова.

В плей-офф сезона-2025/26 «Локомотив» выиграл финальную серию против «Ак Барса» со счетом 4-2 и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА.