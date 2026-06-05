Минское «Динамо» сделало заградительные квалификационные предложения Смиту и Морозу

По информации «СЭ», минское «Динамо» выставило заградительные квалификационные предложения сроком на два года, носящие двусторонний характер, игрокам команды, которые имеют статус ограниченно свободных агентов: защитнику Таю Смиту и нападающему Вадиму Морозу. К обоим есть устойчивый спрос внутри КХЛ.

Таким образом, белорусский клуб не выпустил их на рынок и сейчас может торговаться с претендентами. Смиту предложили примерно 53 миллиона рублей в КХЛ/5,3 миллиона в ВХЛ в первый год и 106,5/10,6 во второй, Морозу — 46/4,6 и 92/9,2. Размер компенсации в случае процедуры оффершита в таком случае может составить около 150 миллионов рублей.

Ранее таким способом сохранить в составе ограниченно свободных агентов пользовался «Спартак».

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