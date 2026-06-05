Московское «Динамо» подписало Максима Летунова

Московское «Динамо» заключило двухлетний контракт с нападающим Максимом Летуновым, сообщила пресс-служба КХЛ.

31 мая о переходе сообщил «СЭ» агент 30-летнего форварда Станислав Романов.

В сезоне-2025/26 Летунов выступал за «Торпедо». Нападающий набрал 28 (12+16) очков в 60 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 10 играх Кубка Гагарина форвард забросил 1 шайбу и отдал 5 результативных передач.

В прошлом сезоне «Динамо» набрало 81 очко и финишировало на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина бело-голубые проиграли минскому «Динамо» со счетом 0-4 в серии.

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