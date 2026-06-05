Экс-хоккеиста ЦСКА Седова отстранили на два года за допинг

Бывший хоккеист ЦСКА Никита Седов заявил, что получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

В апреле 2025 года защитник получил временное отстранение из-за положительной допинг-пробы. Тогда он играл за ЦСКА, к которому присоединился в 2024 году. В августе 2025-го армейцы расторгли контракт с хоккеистом.

По словам Седова, суд признал, что запрещенное вещество попало в его организм непреднамеренно, однако установить конкретный источник попадания вещества не удалось.

«К сожалению, в подобных обстоятельствах это зачастую невозможно доказать даже при проведении масштабной работы и сборе большого количества материалов. Согласно действующим правилам, сам факт наличия вещества в организме влечет за собой санкцию. Поэтому, несмотря на установленное отсутствие умысла, было вынесено решение о двухлетней дисквалификации», — написал Седов в своих соцсетях.

Хоккеист подчеркнул, что его юридической командой была проделана огромная работа, и для него было важно доказать непреднамеренное попадание запрещенного вещества в его организм.

В КХЛ Седов также играл за «Сочи», СКА, «Спартак» и «Северсталь». Всего на счету 25-летнего защитника 223 матча в лиге с учетом плей-офф, в которых он набрал 43 (7+36) очка.

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