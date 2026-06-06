«Сочи» подписал контракты с защитниками Ли и Сушко

«Сочи» подписал соглашения на один сезон с защитниками Кэмероном Ли и Ильей Сушко, сообщает пресс-служба КХЛ.

Контракт Ли носит односторонний характер, Сушко — двусторонний.

29-летний Ли в сезоне-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ провел 44 матча и набрал 19 (2+17) очков. Он был обменян из «Амура» по ходу сезона. На счету 28-летнего Сушко 47 матчей в регулярном чемпионате и 3 (1+2) очка.