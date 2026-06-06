Фетисов: «Скептически отношусь к прогнозам, что скоро сборная России будет играть на ЧМ и Олимпиаде»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что скептически относится к прогнозам, в том числе от Игоря Ларионова, о скором возвращении сборной России на международную арену.

«Я в прогнозы вообще не верю. Даже если их делает Игорь Ларионов. Будет решение — будем это обсуждать. Понимаю одну вещь: если хотим выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх, то нынешняя позиция соответствующей международной федерации — это не то, что хотелось бы видеть. Пока скептически отношусь к прогнозам, что скоро там сборная России будет играть», — приводят «Известия» слова Фетисова.

25 мая 2026 года дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к турнирам сезона-2026/27, однако подтвердил, что это не означает автоматического возвращения России в соревнования.