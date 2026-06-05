Провольнев подпишет двухлетний контракт с «Металлургом»

Как стало известно «СЭ», защитник Владислав Провольнев подпишет двухлетний контракт с «Металлургом».

Ранее «СЭ» сообщал о том, что магнитогорский клуб заинтересован в услугах хоккеиста.

В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 43 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-5».