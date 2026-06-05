«Лада» продлила контракт с Андреем Алтыбармакяном

«Лада» продлила контракт с нападающим Андреем Алтыбармакяном на два года.

Хоккеист перешел в тольяттинский клуб из СКА в 2023 году.

В сезоне-2025/26 27-летний форвард набрал 34 (19+15) очка в 62 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне «Лада» не пробилась в плей-офф. Команда из Тольятти заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков.

4 июня «Лада» заключила контракт с защитником Владиславом Леонтьевым.

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