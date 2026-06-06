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6 июня, 06:29

«Нью-Йорк» победил «Сан-Антонио» во втором матче финала НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Вембаньяма и Энтони Таунс на розыгрыше мяча.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Нью-Йорк» переиграл «Сан-Антонио» во втором матче финальной серии НБА — 105:104. Игра прошла на арене «Центр Фрост Банк» в Сан-Антонио.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма, который набрал 29 очков. У «Никс» дабл-даблом отметился форвард Энтони Таунс — 21 очко и 13 подборов.

Счет в серии стал 2-0. Третий матч пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке во вторник, 9 июня. Начало игры — 03:30 по московскому времени.

НБА
Плей-офф
Финал
Второй матч

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 104:105 (34:25, 18:31, 23:28, 29:21)

С: Вембаньяма (29), Фокс (20), Харпер (15), Касл (14), Васселл (14).

Н: Таунс (21 + 13 подборов), Брансон (20), Бриджес (20), Ануноби (17).

Счет в серии: 0-2.

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Виктор Вембаньяма
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