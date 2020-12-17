Игроки КХЛ в нынешнем сезоне не будут проходить вакцинацию от коронавируса

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов на пресс-конференции сообщил, что вакцинация игроков в сезоне-2020/21 не планируется.

Сообщалось, что 529 игроков и работников клубов КХЛ уже переболели коронавирусом.

«Надо понимать, как это скажется на профессиональных спортсменах. Насколько я знаю, людям, у которых есть антитела, вакцинация не делается. На данный момент мы не планируем, потому что у нас уже прошло более 60 процентов чемпионата, дело подходит к плей-офф. Мы хотим, чтобы все были здоровы и играли в полную силу», — цитирует Морозова ТАСС.

На сегодняшний день в России выявлено 2 762 668 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 151 летальный исход, выздоровело 2 202 540 человек.