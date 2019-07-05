Игрок "Динамо" открыл три бутылки броском шайбы и передал эстафету трем клубам КХЛ

"Динамо" в официальном Twitter поделилось видео того, как нападающий клуба Андрей Алексеев​ броском шайбы открывает три бутылки с водой.

Клуб передал эстафету по Bottle Cap Challenge "Авангарду", СКА и "Спартаку". Челендж в последнее время набрал большую популярность. Видео с его исполнением в разных интерпретациях выкладывают многие звезды спорта и шоу-бизнеса.

Так, своими попытками в числе прочих поделились в соцсетях нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, фигуристка Станислава Константинова, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.