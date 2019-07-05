Игрок "Динамо" открыл три бутылки броском шайбы и передал эстафету трем клубам КХЛ

"Динамо" в официальном Twitter поделилось видео того, как нападающий клуба Андрей Алексеев броском шайбы открывает три бутылки с водой.
Клуб передал эстафету по Bottle Cap Challenge "Авангарду", СКА и "Спартаку". Челендж в последнее время набрал большую популярность. Видео с его исполнением в разных интерпретациях выкладывают многие звезды спорта и шоу-бизнеса.
Так, своими попытками в числе прочих поделились в соцсетях нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, фигуристка Станислава Константинова, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Андрей Алексеев врывается в #bottlecapchallenge и передает эстафету тем, кто готовится к новому сезону @khl– HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) July 5, 2019
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Как дела, @hcSKA, @hcavangardomsk и @spartak_hc? Вы готовы?
⠀#МыДинамо pic.twitter.com/LZS17IZrGa