«Игрок «Амура» поступил не по-мужски». Защитник «Нефтехимика» вспомнил главный матч в сезоне для команды

Защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин оценил выступление команды в прошедшем сезоне.

— Считаю, что мы провели очень хороший сезон, в ходе которого были и подъемы, и спады. Но задачу свою выполнили, — цитирует игрока официальный сайт клуба из Нижнекамска. — Вышли в плей-офф. Правда, в кубковой борьбе могли сыграть и лучше. Но где-то нам не хватило фарта. Возможно, к этому времени лимит везения мы исчерпали. Допускаю, что очень много сил и эмоций мы истратили на завершающем Дальневосточном турне, где каждый матч носил кубковый характер. Сказались, наверное, и длинные перелеты.

— Не могу не спросить про второй матч в Хабаровске. Мы вели в счете 1:0, и вот Алексей Волгин получает матч-штраф. Скажи, какие мысли приходили в голову, сидя в раздевалке?

— Скажу честно, и мне не стыдно признаться в этом. Я не сидел, точнее, стоял на коленях, молился. Можете спросить у массажиста Павла, я молился. И после игры мне сразу позвонила мама, сказала, что в этот момент она тоже молилась перед иконами. Такого у меня еще не было никогда. Понимаете, все труды команды, тренеров, всего коллектива, весь сезон в один миг могли уйти в пустоту. У меня в это время состояние было просто омерзительное. Удалился я, затем Берглунд, и получили в свои ворота два гола...

Я молился, чтобы все закончилось благополучно.

Мне сейчас не хочется возвращаться к тому эпизоду. Но скажу, что в тот момент игрок «Амура» поступил не по-мужски. Надеюсь, он понимает, о чем я.