Игорь Никитин: «К самоотдаче игроков ЦСКА претензий нет. Есть вопросы по игровой дисциплине»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча Кубка Открытия против «Ак Барса» (2:3ОТ).

— Счет по игре, думаю, — приводит слова Никитина официальный сайт клуба. — К самоотдаче и работе претензий нет. Есть вопросы по игровой дисциплине, ненужные удаления. Думаю, это «Ак Барс» заставлял делать. Работы много. Очень хорошо, что сразу такой соперник, который дал нам направление.

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