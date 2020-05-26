Игорь Еронко во второй раз признан лучшим журналистом КХЛ

КХЛ выбрала лучшего журналиста по итогам сезона-2019/20, сообщает официальный сайт лиги.

Победителем голосования клубов КХЛ по количеству набранных балов и с учетом мнения пресс-службы КХЛ стал Игорь Еронко («Спорт-Экспресс»). Ранее он выигрывал эту награду по итогам сезона-2017/18.

В это межсезонье бывший обозреватель «СЭ» был назначен ассистентом генерального менеджера «Авангарда».

Кроме того, в топ-5 журналистов по мнению клубов КХЛ в прошедшем сезоне вошел специальный корреспондет «СЭ» Алексей Шевченко.

После пяти лет в «Спорт-Экспрессе» — в «Авангард». Прощальная колонка Еронко