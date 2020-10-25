Хоккеисты ЦСКА сыграли в «Сто к одному». Финальный раунд вышел эпичным

Представители хоккейного ЦСКА и гонщики команды «Lada Sport» приняли участие в телепередаче «Сто к одному». Армейцев представляли член набсовета ЦСКА Сергей Федоров, а также хоккеисты Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Николай Голдобин и Всеволод Скотников.

До Большой игры (финального раунда) дошла команда ЦСКА.

В Большой игре два человека совместными усилиями должны набрать 200 очков. Николай Голдобин, игравший первым, не набрал ни одного, отвечая «не знаю». Вышедший вторым Скотников угадал самые популярные ответы на вопросы и принес команде 156 очков.