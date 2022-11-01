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Сегодня, 10:30

Хоккеист Потапов признался, что женился на журналистке Гребеньковой

Михаил Зислис
Обозреватель
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Алексей Потапов и Алена Гребенькова.
Фото Соцсети

Форвард «Трактора» Алексей Потапов рассказал о браке с ведущей «Трактор ТВ» Аленой Гребеньковой.

— У ваших коллег вышла очередная бредовая статья, не касающаяся хоккея и затрагивающая меня лично, — начал разговор с корреспондентом «СЭ» Потапов. — Одна дама, которая была стилистом моей дочери, занимающейся бальными танцами, обвинила меня бог знает в чем. До последнего момента не хотелось давать каких-либо комментариев по поводу моей личной жизни. Но если уже кто попало начинает отпускать высказывания о моей семье, то мне стоит обозначить наши границы. У нас с Аленой (Гребеньковой — бывший журналист «СЭ» и еще нескольких изданий) все прекрасно. Мы официально женаты. Растет замечательный сын. К сплетням и повышенному вниманию относимся с юмором, — заключил хоккеист.

С 2007 года Потапов играл в российской Суперлиге и КХЛ. Выступал за «Торпедо», «Ак Барс», «Авангард». С 2021 года по настоящее время играет за «Трактор». Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2018) и «Авангарда» (2021).

Алена Гребенькова работала в «СЭ» с 2019 по 2020 год.

Алексей Потапов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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