Хохлачев назвал причины уверенной победы «Авангарда» над «Куньлунем»

Нападающий «Авангарда» Александр Хохлачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).

«Первый период у нас не получился, «Куньлунь» здорово играл. Но потом мы удачно реализовали свои моменты, использовали большинство и хорошо отработали в меньшинстве. Хорошо, что я сегодня удачно попал и забил», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

«Авангард» на данный момент занимает второе место на «Востоке» с 51 очком, «Куньлунь» — 11-й (23 балла).