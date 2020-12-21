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Хохлачев назвал причины уверенной победы «Авангарда» над «Куньлунем»

21 декабря 2020, 23:56
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Нападающий «Авангарда» Александр Хохлачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).

«Первый период у нас не получился, «Куньлунь» здорово играл. Но потом мы удачно реализовали свои моменты, использовали большинство и хорошо отработали в меньшинстве. Хорошо, что я сегодня удачно попал и забил», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

«Авангард» на данный момент занимает второе место на «Востоке» с 51 очком, «Куньлунь» — 11-й (23 балла).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/21/478910.html

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