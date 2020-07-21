Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий Иржи Секач не был похож сам на себя в минувшем сезоне. Чех этим летом перешел в «Авангард».

— Трудно пока понять, как Секач сможет адаптироваться к стилю игры «Авангарда» и той системе, что проповедует Боб Хартли, — цитируют «Известия» Кожевникова. — В минувшем сезоне Иржи был часто не похож на себя — то ли травма повлияла, то ли просто не вписался в игру ЦСКА. Но он и близко не показывал то, что демонстрировал в «Ак Барсе». Хочется верить, что в составе омичей у него получится перезапустить карьеру и снова радовать поклонников хоккея.