КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Хочется верить, что в «Авангарде» у Секача получится перезапустить карьеру». Кожевников — о переходе чеха в омский клуб

05:34

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий Иржи Секач не был похож сам на себя в минувшем сезоне. Чех этим летом перешел в «Авангард».

— Трудно пока понять, как Секач сможет адаптироваться к стилю игры «Авангарда» и той системе, что проповедует Боб Хартли, — цитируют «Известия» Кожевникова. — В минувшем сезоне Иржи был часто не похож на себя — то ли травма повлияла, то ли просто не вписался в игру ЦСКА. Но он и близко не показывал то, что демонстрировал в «Ак Барсе». Хочется верить, что в составе омичей у него получится перезапустить карьеру и снова радовать поклонников хоккея.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1037717/aleksei-fomin/dvizhenie-na-vostok-luchshie-transfery-kkhl-v-iiule

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир