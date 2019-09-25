Хауден оштрафован за толчок на борт

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод встречи «Торпедо» и минского «Динамо» (4:3). В первом периоде встречи нападающий «Торпедо» Куинтон Хауден получил удаление «5+20» за толчок соперника на борт, сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда «Торпедо» Куинтона Хаудена по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок на борт»), и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков