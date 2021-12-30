Хартли: «С «Трактором» сегодня медленно начали, были отличные моменты, но не реализовали»
21:04
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Трактора» в последнем матче в 2021 году.
«Поздравляю «Трактор» с победой. Мы сегодня немного медленно начали, они забросили две шайбы в первом периоде, — приводит слова тренера сайт клуба. — Во втором периоде мы катались уже лучше. Ключевым моментом стало то, когда они забросили третий гол в наши ворота. У нас был отличный момент и вместо того, чтобы сделать счет 2:1 и чтобы появился шанс на то, чтобы перевернуть игру, в итоге получилась контратака с их стороны и счет 3:0. Мы не опускали руки, продолжали бороться».
«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 44 матчах.
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