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Хартли: «С «Трактором» сегодня медленно начали, были отличные моменты, но не реализовали»

21:04
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Трактора» в последнем матче в 2021 году.

«Поздравляю «Трактор» с победой. Мы сегодня немного медленно начали, они забросили две шайбы в первом периоде, — приводит слова тренера сайт клуба. — Во втором периоде мы катались уже лучше. Ключевым моментом стало то, когда они забросили третий гол в наши ворота. У нас был отличный момент и вместо того, чтобы сделать счет 2:1 и чтобы появился шанс на то, чтобы перевернуть игру, в итоге получилась контратака с их стороны и счет 3:0. Мы не опускали руки, продолжали бороться».

«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 44 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/44145/

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Анна Горшкова все материалы автора
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