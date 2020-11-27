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Хартли прокомментировал победу над «Амуром»

08:43
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сегодня здорово начали: повели 2:0 в первом же периоде. Возможно, из-за всех тех эмоций, что мы пережили после матча с Казанью и празднования юбилея клуба, мы словно начали наблюдать за матчем со стороны, и вдруг инициатива перешла к противнику. Но здорово, что все-таки забили гол в большинстве во втором периоде. Мы вновь перехватили инициативу на себя, и я очень рад, что нам все-таки удалось одержать победу», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

После этой победы омичи продолжают идти вторыми на «Востоке» с 42 баллами, «Амур» — девятый (26 очков).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/26/476436.html

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