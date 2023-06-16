Губерниев: «20 лет назад мне предлагали быть комментатором хоккея»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как ему предлагали комментировать хоккейные матчи.

— Кстати говоря, мне Василий Кикнадзе предлагал быть еще комментатором хоккея, думая, что у меня это получится, — цитирует «РБ Спорт» Губерниева. Это было 20 лет назад, когда создавался канал «Спорт». Я отказался, потому что хотел раскрутить лыжи и биатлон.

— Сейчас есть желание прокомментировать хоккейный матч?

— Я уже комментировал матчи. Являюсь как футбольным, так и хоккейным обозревателем. Не так часто, но работаю в хоккейной студии и был ведущим во время двух чемпионатов мира в Москве. Много раз обозревал всевозможные турниры. Был ведущим программы «Кубок мира с Павлом Буре», когда мы с Пашей вместе работали в студии во время последнего Кубка мира.