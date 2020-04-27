Гришин подписал новый контракт со «Спартаком»

Защитник Алексей Гришин заключил новый двусторонний контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года. В минувшем сезоне 31-летний защитник большую часть времени выступал в составе «Химика», проведя в ВХЛ 24 игры; в чемпионате КХЛ на его счету 7 матчей (0+1, «0») при среднем игровом времени 13 минут 18 секунд.

Алексей Гришин является воспитанником школы «Спартака», предстоящий сезон станет для него пятым в системе красно-белых.