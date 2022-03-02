Гранлунд подтвердил, что покинул расположение «Салавата Юлаева»

Форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд подтвердил, что покинул расположение уфимской команды.

«Не хочу ничего комментировать. Но я уехал из Уфы», — приводит слова Гранлунда Yle Sport.

Ранее «СЭ» сообщал, что в день первого матча первого раунда плей-офф КХЛ состав «Салавата» покинули Гранлунд и защитник Филип Ларсен. Сегодня, 2 марта, уфимцы на своем льду примут «Сибирь» в рамках первого раунда Кубка Гагарина.

28-летний финн провел 41 матч в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ и набрал 38 (8+30) очков. На счету 32-летнего Ларсена — 36 игр в сезоне и 17 (4+14) баллов.