Гомоляко заявился на праймериз перед выборами в Госдуму
17:52
Южноуральский хоккеист, руководитель хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Он будет выдвигаться по списку от Челябинской области, сообщили в организационном комитете выборов 26 апреля порталу ЕАН.
Всего на предварительное голосование заявились 69 человек. Напомним, что возглавить список должен губернатор Алексей Текслер.
На этой неделе закончится прием документов. Само электронное голосование состоится с 24 по 30 мая.
Дополнительная информация:
https://eanews.ru/news/izvestnyy-chelyabinskiy-sportsmen-gomolyako-zayavilsya-na-praymeriz-pered-vyborami-v-gosdumu_26-04-2021
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