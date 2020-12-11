Голышев извинился перед болельщиками за неудачную серию «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал разгромное поражение от СКА (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за сегодняшний матч, за эту серию поражений. Мы прекрасно понимаем, что сами забрались в эту ситуацию и сами должны из нее выйти. Мы должны оставаться сильными как команда, это не должно нас ломать, каждый должен добавлять», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

У клуба из Екатеринбурга серия из девяти поражений кряду. На данный момент подопечные Билла Питерса опустились на шестое место на «Востоке» с 40 очками.