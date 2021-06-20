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Голкипер Тэйлор хочет продлить контракт с минским «Динамо»

16:38
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35-летний белорусский вратарь Дэнни Тэйлор сообщил, что не хочет завершать карьеру, информирует «БХ».

Натурализованный голкипер заявил, что не рассматривает иные предложения и хочет продлить контракт с минским «Динамо» и продолжить выступление за сборную Белоруссии.

В минувшем сезоне Тэйлор провел 12 матчей за минское «Динамо», при коэффициенте надежности 3,40 и 87,7% отраженных бросков. На чемпионате мира в Риге Дэнни провел 3 поединка и отметился коэффициентом надежности 1,80 с процентом отраженных бросков 94,1%.

Он был включен в тройку лучших игроков сборной Белоруссии на ЧМ-2021.

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/khl/news/2021/06/20/bh-odin-iz-luchshih-igrokov-sbornoj-belarusi-na-chm-2021-hochet-prodlit-kontrakt-s-minskim-dinamo/

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Иван Шитик все материалы автора
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