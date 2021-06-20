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Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии попал в сферу интересов трех клубов КХЛ

16:44
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Российский нападающий Андрей Феклистов попал в сферу интересов трех клубов КХЛ. Интерес к хоккеисту проявляют минское «Динамо», «Сочи» и «Адмирал», сообщает «БХ».

В активе 25-летнего Феклистова в регулярном чемпионате 52 (23+29) очка в 44 играх, что позволило ему стать лучшим снайпером и бомбардиром не только «Шахтера», но и всей белорусской экстралиги. В плей-офф он добавил 9 (5+4) очков в 7 играх.

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/

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