Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии попал в сферу интересов трех клубов КХЛ

Российский нападающий Андрей Феклистов попал в сферу интересов трех клубов КХЛ. Интерес к хоккеисту проявляют минское «Динамо», «Сочи» и «Адмирал», сообщает «БХ».

В активе 25-летнего Феклистова в регулярном чемпионате 52 (23+29) очка в 44 играх, что позволило ему стать лучшим снайпером и бомбардиром не только «Шахтера», но и всей белорусской экстралиги. В плей-офф он добавил 9 (5+4) очков в 7 играх.