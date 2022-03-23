Голкипер Судницин на год продлил контракт с «Нефтехимиком»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракт с голкипером Александром Суднициным. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

34-летний вратарь перешел в «Нефтехимик» по ходу этого сезона. В составе «волков» он провел 28 матчей (из них два поединка на «0»).

Также в КХЛ Судницин выступал за «Локомотив», «Трактор» и «Авангард».