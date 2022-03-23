23 марта, в среду, московское «Динамо» сыграет с ЦСКА в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 19.25.

Счет в серии 3-0 в пользу команды Сергея Федорова. 21 марта ЦСКА обыграл «Динамо» (2:1).

Действующим обладателем Кубка Гагарина-2021 является «Авангард». Команда Боба Хартли в финале турнира победила ЦСКА (счет в серии: 4-2).